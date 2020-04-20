Пожертвования упали, операции перенесли

Рита Логинова отмечает, что организация, занимающаяся консультацией и сопровождением людей, живущих с ВИЧ, или людей из уязвимых групп, не может без сильной онлайн-составляющей. Многие консультанты НКО и раньше консультировали удаленно. В настоящий момент налажена горячая линия.
«И если раньше уязвимых людей мы могли найти в клубах или в отдаленных микрорайонах Новосибирска, используя тест-мобиль, то в условиях эпидемии мы предлагаем людям оставлять заявки на наборы для самотестирования. Мы будем отправлять их по оставленным нам в заявке контактам. Это не просто так, что человек самостоятельно тестируется, а потом пропадает. Нет, это будет полноценное онлайн-сопровождение.
Консультант будет проходить онлайн-тест с человеком и рассказывать, что делать дальше. Также мы будет снабжать людей профилактическими наборами, которые помогут защитить и их, и их близких. Сейчас в соцсетях мы публикуем информацию, как получить АРВ-терапию
в условиях самоизоляции. И кому будет нужно, наши волонтеры будут доставлять необходимые лекарства. Руководитель «Гуманитарного проекта» Денис Камалдинов недавно сказал: мы давно работаем с вирусами и понимаем, что они не прощают легкомысленного к ним отношения. Ситуация, конечно, сложная. Сейчас все озабочены пандемией коронавируса, хотя от этого эпидемия ВИЧ совсем не останавливается. И важно не упустить это пласт помощи, который мы оказываем людям, и умудриться предоставлять услуги дальше».
Рита Логинова говорит, что даже в условиях пандемии коронавируса организация продолжает свою просветительскую работу. В соцсетях публикуются все рекомендации профильных специалистов о связи коронавируса и ВИЧ. Ведь сейчас, продолжает Рита, особенно важно людям с положительным ВИЧ-статусом говорить о том, насколько необходимо принимать ретровирусную терапию, поскольку именно терапия делает их менее уязвимыми к любым инфекциям.
«Главная рекомендация всем, что живет с ВИЧ — постараться встать на учет в региональных центрах СПИДа и начать получать терапию. Наверное, сейчас это сложнее, чем до эпидемии коронавируса. Но, насколько нам известно, в центрах и больницах до сих пор принимают вновь выявленных клиентов с ВИЧ и пациентов. И выдают АРВ-терапию в штатном режиме».