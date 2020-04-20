Пожертвования упали, операции перенесли

«Я опасаюсь возможной смерти из-за неоказания помощи, так как все сейчас обеспокоены пациентами с коронавирусом. И сейчас на врачей ложится двойная нагрузка. Мало того, что они работают в «красной зоне», так еще будут как-то пытаться консультировать пациентов удаленно. Но это будет не телемедицина, потому что это слишком дорого и этого никогда не было, да и никто не оплатит. Консультируют в основном через WhatsАpp, Skype и так далее.



Еще я боюсь форс-мажорных ситуаций из-за ограничения передвижения. Пока такого не было, но вполне можно ожидать. Очередной крик о помощи «Вытащите нас отсюда», как это было раньше, и мы ничего сделать не сможем. Ни медицина катастроф, ни МЧС вряд ли будут способствовать, потому что сейчас они заняты не этим. Да, у нас остались пациенты, ожидающие пересадку легких, остались иногородние пациенты на съемных квартирах в Москве. И им какую-то помощь могут еще оказать. А что будет с тяжелыми пациентами в регионах, я пока не знаю. Есть реальные опасения, что хронические больные будут отодвинуты на второй план. Клиники закрываются: кто на карантин, кто перепрофилируется. И врачи-специалисты перепрофилируются на Covid. Врачей будет не хватать».



Майя Сонина говорит о том, что их подопечные могут столкнуться с нехваткой аппаратов Bipap, которые используют и для пациентов с муковисцидозом, и с коронавирусом.



«Я думаю, что купить его будет сложно. Еще и кислородные концентраты, которые тоже нужны при лечении этих заболеваний. Наши партнеры, у которых мы покупаем со скидкой респираторную технику, молодцы. Они говорили, что к ним обращаются богатые люди с просьбами купить кислородные концентраты на всякий случай. Но партнеры наши держат оборону и пока говорят: нет. Ну, и стараются держать цены. За это им спасибо. Добавлю, что пока все наши партнеры, с которыми мы работали до пандемии, от нас не ушли. И надеюсь, что ничего не изменится. Хотя, возможно, будут перебои с поставками. И с волонтерами напряженная ситуация. Как и везде сейчас. Одни опасаются, другие заняты другими вещами. Более актуальными, более модными».



Майя Сонина добавила, что им удается пока контролировать ситуацию с пожертвованиями. Сначала, правда, пожертвования упали, но потом выровнялись. Фонд «Кислород» существует не на корпоративных донорах, а на частных пожертвованиях людей, которые давно уже помогают фонду существовать.



«Пока фонд оплачивает самые необходимые расходы: съемные квартиры наших очередников, которые ждут пересадки легких. До конца года финансово фонд продержится на том, что есть сейчас. А как мы дальше будем выкручиваться, покажет время. Стратегии тут уже не работают, поскольку любая стратегия может обломиться в самый неподходящий момент. Мы в этом уже смогли убедиться. Поэтому тут работает только тактика. Будем работать по мере поступления проблем. Все наши сотрудники работают. Один сейчас ездит по Москве и передает бесконтактным способом нашим подопечным лекарства и продукты. И никого я сокращать не хочу, потому что тогда наш фонд развалится».

