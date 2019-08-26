«Мягкий вид наказания»

«С нами в исправцентре не сидят насильники и убийцы. Насильников из колонии стараются не выпускать. В основном, здесь люди находятся за кражу, наркотики. Недавно умер в середине июля парень. Сердце остановилось. Скорая не успела приехать. Парня жаль, никто не мог сказать про него плохого слова. Его не избили, он просто умер, остановилось сердце».За два месяца, что Андрей находится в исправцентре, только двух человек отправили обратно в тюрьму. Если осужденный исправцентра провинился, его отправляют в ШИЗО (штрафной изолятор) на 15 суток. Допустим, осужденный хочет после работы поехать домой, не предупредив руководство УФИЦ, его отправят в ШИЗО. Обычно в таких камерах человек существенно ограничен в своих правах.«Человек приезжает обратно после свидания с родными в исправцентр, его закрывают в ШИЗО и пишут бумаги на возврат к прежнему режиму содержания. Нам не дают длительных свиданий. Но в качестве поощрения, мы можем встретиться с родными в течение трех суток. В случае серьезной болезни или смерти кого-то из родных, нас отпускают до пяти дней. Я добиваюсь, чтобы осужденные, у кого нет нарушений, могли спокойно написать заявление на три дня и увидеться со своими родными.В УФИЦ работают две сотрудницы спецотдела, они занимаются документацией. Начальник и его заместитель. Всего четыре инспектора и психолог.«В исправцентре дышится по-другому: сейчас я езжу на работу с «вольными». Когда лежал в больнице, мама со мной провела три дня. В колонии мы находились в одном месте, никуда не выходим. Варимся в собственном соку».После выхода из исправцентра Андрей планирует работать и учиться. У Андрея 9 лет школы. В колонии он учился и был отличником, остался еще один год, потом ЕГЭ и поступление в ВУЗ. Он хочет быть получить юридическое образование.Конец срока у Андрея в 2024, но он планирует досрочно освободиться в следующем году. Хочет заниматься бизнесом: разливать воду или заготавливать дрова. В свободное время гуляет по городу, любит ходить в Лагерный сад и на Ново-Соборную площадь. В Дзержинке, где находится исправцентр, Андрею нравится запах сосен, воздух и природа вокруг. Он скучает по дому.