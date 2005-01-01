ЛИСТАЯ СТАРЫЙ АЛЬБОМ

Знаменитому альбому «Деревянная архитектура Томска» 45 лет! Что сохранили, что потеряли?
В 1975 году издательство «Советский художник» выпустило альбом фотографий «Деревянная архитектура Томска». Подготовил этот альбом коллектив авторов, во главе с членом союза архитекторов СССР, главным специалистом архитектурно-строительного отдела Томжелдорпроекта, Элеозаром Дрейзиным. Этот альбом был, наверное, в каждой домашней библиотеке Томска 80-х. Именно с этой книгой связано мое знакомство с томской деревянной архитектурой. Понятно, что видел я это всё ежедневно, благо жил в центре в переулке Плеханова. Но, именно эта книга заставила меня начать разглядывать деревянные дома, видеть их красоту и любоваться ею.
Прошло 45 лет. Что же из того наследия нам удалось сохранить за эти годы? Давайте посмотрим.
Надо сказать, что в альбом не попали многие признанные памятники, в частности, «Дом охотника» на ул. Гагарина, 42. Но, тем не менее, в нем собраны большинство самых значимых деревянным памятников.
Начнем с тех домов, которые содержатся в образцово показательном виде. Это, прежде всего, ул. Белинского, 72, Усадьба Александра Грацианова, ныне губернаторский дом приемов. Это знаковый проект Виктора Кресса. После пожара 2006 года, губернатор показал пример того, как надо реставрировать и содержать памятники архитектуры.
В прекрасном состоянии, несмотря на пожар 2005 года, или, скорее благодаря ему, находится дом композитора Эдисона Денисова, по ул. Кузнецова, 30. Сейчас больше известный как музей «Профессорская квартира нач. XX века».
Кузнецова, 30, 2020
Хорошо себя чувствует и усадьба купца Голованова, ул. Красноармейская, 71. Российско-немецкий дом также дает пример того, как должен вести себя ответственный и заботливый собственник.
Красноармейская, 71, 2020
К этому списку можно добавить и «Дом искусств», ул. Шишкова, 10.
ул, Шишкова, 10, 1975
«Дом архитектора Хомича», в котором сейчас располагается областной комитет по лицензированию, на ул. Белинского, 19.
«Дом архитектора Хомича» на ул. Белинского, 19, 2020
Дом архитектора Викентия Оржешко на ул. Вершинина, 12 сейчас точно выглядит лучше, чем в 1975 году.
Вершинина, 12, 2020
В доме по переулку Сухоозерному, 13 находится Томский областной учебно-методический центр культуры и искусства.
Неплохо сохранились жилые дома по ул. Пушкина, 38 и 40.
Дом по ул. Татарской, 46 в 1974 году был включен в число памятников архитектуры федерального значения. В 2015 году он был под угрозой разрушения из-за строительства по соседству многоквартирника компанией Шабана Байрамова «Томлесстрой». Впоследствии эта стройка на Источной, 41а была заморожена и до сих пор не закончена.
Татарская, 46, 2020
Дом по Октябрьской, 33 в 1975 году и в наше время.
Дом по Кузнецова, 27 с 1978 года является памятником архитектуры регионального значения.
Кузнецова, 27, 1975
Кузнецова, 27, 2020
Кузнецова, 27, 2020
Радует окрашенным фасадом дом на ул. Гагарина, 36.
Также относительно неплохо себя чувствует дом по пер. Соляному, 18.
Отдельно в этом ряду стоит дом по адресу ул. Дзержинского, 21, построенный в 1899 году. В этом доме жил писатель и исследователь В. Анучин. Так вот, дом содержится в прекрасном состоянии. И медицинскому центру, который расположен в нем сейчас, кроме благодарности сказать-то вроде нечего… Но! Пластиковые пакеты, без переплетов, с прямыми сверху рамами, под скругленными наличниками… Смотрится это как красивый торт, но, к сожалению, парафиновый.
А вот знаковые дома для Томска, «Дом с жар-птицами» Красноармейская, 67/1 и «Дом с драконами» Красноармейская, 68, при всей внешней крепости конструкций, увы, подрастеряли свои декоративные элементы. Из жар-птиц, дай бог, остались одна-две на своих местах, а у драконов отломились морды.
Дом с жар-птицами, 1975
Дом с жар-птицами, 2020
Дом с драконами на Красноармейской, 71
Близится к этому состоянию, как это ни странно, особняк архитектора Крячкова, по адресу, пр. Кирова, 7, в котором располагается Музей деревянного зодчества! И, да, заботиться об этом должен собственник, но у нас есть надзорная организация, областной Комитет по охране объектов культурного наследия, который должен следить за состоянием наследия и принуждать собственников выполнять свои охранные обязательства.
Следующая категория – это дома, которые, как бы и не изменились за 45 лет. Таких в Томске немало, но, мы будем последовательны и рассмотрим лишь те, которые упоминаются в альбоме. Первым в это ряду стоит дом на ул. Войкова, 21. Вот смотришь на фотографию 1975 года, смотришь на нынешнее состояние здания… Нет, конечно, изменения есть, кое-где появились пластиковые стеклопакеты и решетки на окнах, пропали ставни и вывеска «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ», каменный этаж окрашен полностью. Но, все же остается ощущение, что с домом за эти годы ничего существенного не произошло. Ни хорошего, ни плохого.
Войкова, 21, 1975
Войкова, 21,2020
Так же, как и с доходным домом Антона Стржалкова, на ул. Кузнечный взвоз, 6.
В том же застывшем состоянии находятся дома на ул. Октябрьской, 60 и 44, ул. Шишкова, 25.
А на ул. Татарской, 35 над домом нависла угроза. Нижние наличники потеряли часть декора, некоторые окна на первом этаже забиты досками, отсутствует центральная часть фриза.
Татарская, 35, 2020
Один из старейших домов Томска, ул. Татарская, 2, также находится в состоянии перманентного упадка.
В угрожающем состоянии находится дом с птицей Сирин и Филином, ул. Крылова, 4 (в альбоме ошибочно указан адрес ул. Крылова, 2). Этот дом, наряду с «Домом с жар-птицами», с усадьбой Голованова и прочими, является визитной карточкой города. И очень больно видеть его в центре, на пересечении всех экскурсионных маршрутов, в таком виде.
Крылова, 4, 1975
Крылова, 4, 2020
И вот мы перешли к печальной части.
Полностью утрачены, из тех, что представлены в альбоме:пер. Плеханова, 5, на его месте стоит «Сафари-центр», повторяющий, как издевательство, купол и фонарик деревянного памятника, Советская, 23/ Плеханова, 7, Красноармейская, 44, сейчас здесь Торговый центр, бывший ЦОТ, ул. Источная, 35 (ссылка на старые изображения дома кроме альбома на woodenrussia.ru), пр. Кирова, 11, Комсомольский проспект, 16, ул. Максима Горького, 36, ул. Учебная, 32, ворота по ул. Карла Маркса, 25.
Плеханова, 5, 1975
Плеханова, 5, 2020
Советская, 23, 1975
Советская,23, 2020
Источная, 35, 1975
Красноармейская, 44, 1975
Кирова, 11, 1975
Комсомольский проспект, 16,1975
Максима Горького, 36, 1975
Максима Горького, 36, 2020
ул. Учебная, 32, 1975
Ворота по ул. Карла Маркса, 25, 1975
Карла Маркса,25, 2020
Подводя итог можно сказать, что в целом ситуация ещё не смертельная для культурно-исторического наследия Томска. Но, при этом тревожная. Нельзя выпускать из внимания накрашенные памятники, потому, как крашенный фасад не гарантирует ничего. Ни, тем более, те здания и целые районы, которые требуют уже незамедлительных мер по их сохранению. И хочется, чтобы в следующий Международный день памятников и исторических мест у нас был бы повод для оптимистичного материала!
Автор: Сергей Мальцев Фото: Елена Фаткулина Лев Мучник Совместный проект Клуба активных горожан к Международному дню памятников и исторических мест.
В материале использованы фотографии Романа Петрушина. Больше о деревянном зодчестве России смотрите на его сайте: https://woodenrussia.ru