ЛИСТАЯ СТАРЫЙ АЛЬБОМ

Следующая категория – это дома, которые, как бы и не изменились за 45 лет. Таких в Томске немало, но, мы будем последовательны и рассмотрим лишь те, которые упоминаются в альбоме. Первым в это ряду стоит дом на ул. Войкова, 21. Вот смотришь на фотографию 1975 года, смотришь на нынешнее состояние здания… Нет, конечно, изменения есть, кое-где появились пластиковые стеклопакеты и решетки на окнах, пропали ставни и вывеска «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ», каменный этаж окрашен полностью. Но, все же остается ощущение, что с домом за эти годы ничего существенного не произошло. Ни хорошего, ни плохого.

